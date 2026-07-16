Rufián es pregunta si el Suprem continuarà amb la "venjança" i el "patriotisme tòxic" després de la sentència

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha preguntat si el Suprem i, en concret, Manuel Marchena, el president de la sala que va jutjar els condemnats pel procés, "aplicarà una sentència basada en una lògica" que, a parer seu, "el transcendeix", o si "continuarà aplicant una venjança basada en un patriotisme fràgil i tòxic".
Segons Rufián, aquest és el "dubte" que queda per aclarir després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi determinat aquest dijous que la llei d'amnistia no xoca amb el dret comunitari.
En un missatge a X recollit per Europa Press, destaca "dues claus": que aquesta sentència europea i la futura decisió del Suprem tenen lloc "en plena guerra judicial" contra el Govern central i que tot passa en un moment en el qual "el PP i Junts parlen, pacten i voten com mai".
"Veurem quin corrent s'imposa", ha assenyalat Rufián, que acaba recalcant que Salem "no va acabar fins que van venir de fora a barrar els peus als fanàtics", en referència a la persecució i les condemnes per suposada bruixeria en aquesta ciutat nord-americana al segle XVII.