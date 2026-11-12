Rufián es pregunta per què s'ha trigat tant a convocar una vaga general

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha preguntat aquest dijous per què s'ha trigat 14 anys a convocar una vaga general com la que va tenir lloc dimecres per un habitatge i uns salaris dignes i ha avançat que arrenca la campanya electoral per a les eleccions del dia 20 "amb ganes de revenja".
Ho ha dit a la cambra baixa, on ha assistit al debat de convalidació dels dos decrets llei d'habitatge que acull la Diputació Permanent, l'únic òrgan parlamentari que continua actiu després de la dissolució de les Corts.
AFECTARÀ LA CAMPANYA?
"Al final la pregunta no és per què es va fer una vaga ahir, sinó per què va trigar tant, perquè hi havia hagut molts motius durant 13 anys", ha indicat el cap de llista d'ERC per Barcelona, qui no ha sabut contestar si la mobilització amb l'habitatge afectarà o no la campanya electoral que comença d'aquí a unes hores. "Tot afecta i res afecta", ha comentat.
Des del seu punt de vista, en campanya "cada dia és una eternitat" i cal anar jornada a jornada, parlant i intentant interpretar el sentir de la gent i sent "tan normal com sigui possible".
"Jo tampoc no sé ben bé quina és la fórmula màgica ara", ha admès, abans d'avisar que "les enquestes les carrega el diable". "Jo m'hi deixaré la vida. Tinc moltíssimes ganes, moltes, sobretot de revenja contra aquells que ens oprimeixen", ha assenyalat, tot donant per fet que aquest període "serà divertit".