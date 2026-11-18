LLEIDA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha interpel·lat el votant que dubta de si el cap de llista del PSC al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu, el defensarà quan sigui a Madrid: "La mala notícia és que té raó, la bona és que aquí està ERC".
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en un acte juntament amb el president d'ERC, Oriol Junqueras; els números 1 i 2 al Congrés per Lleida, Inés Granollers i Àlex Godoy; la número 1 al Senat per Lleida, Sílvia Martínez, i la candidata d'ERC a l'alcaldia de Lleida, Jordina Freixenet.
Davant d'unes 750 persones, el candidat republicà ha assegurat que vol un Govern del PSOE "sotmès, tutelat, pressionat", i ha sostingut que això no el fa menys independentista, sinó més útil.
"No és el mateix tenir Abascal de vicepresident que tenir Carlos Cuerpo exigint-li coses", ha subratllat Rufián, que ha qüestionat si el PSC anirà a la Moncloa a convèncer el PSOE perquè adopti mesures que beneficiïn Catalunya i la seva classe treballadora, i ha apuntat a ERC, Bildu, BNG i Adelante Andalucía com les forces sobiranistes que sí que ho faran.
Rufián ha criticat els qui diuen que estan al mig entre el feixisme i l'antifeixisme, en al·lusió a Junts: "Quan estàs al mig, estàs col·laborant amb els dolents", després de la qual cosa ha definit ERC com una força salvatgement antifeixista.
El candidat republicà també ha defensat que ERC ha negociat mesures per a Catalunya "absolutament sola", i ha qualificat de vergonya nacional que, quan els republicans van negociar els indults, des de Junts se'n beneficiessin però els titllessin de traïdors i d'haver negociat a canvi de res.
EL CATALÀ, ÚNICA LLENGUA RECONEGUDA
També ha retret a Junts que el critiqui quan parla castellà al Congrés, i ha defensat que el català sigui l'única llengua reconeguda en una Catalunya independent: "De què serveix onejar els teus símbols, la nostra cultura, la nostra llengua, utilitzar tot això com a armes llancívoles, mentre votes amb el PP i Vox contra la classe treballadora de Catalunya? De què serveix? Ja n'hi ha prou".
Per la seva banda, Junqueras ha afirmat que la dreta i l'extrema dreta són "ruïna i misèria", però ha assenyalat que entén que hi hagi gent que s'agafi a un clau roent davant dels malestars que pateix i els voti, i ha cridat els presents a contribuir a explicar que aquestes opcions polítiques no són la solució a res.
El líder d'ERC ha sostingut que "el vot útil de debò a Catalunya és ERC, i aquesta evidència apareix més clara a Lleida", i ha cridat els assistents a ser crítics amb les altres opcions polítiques i a ajudar els republicans a convèncer els votants perquè votin ERC.
També ha sostingut que si a Junts només els votessin aquells que comparteixen interessos amb els seus diputats i senadors, Junts seria extraparlamentari, i ha demanat que la gent voti els qui s'assemblen a ells, els qui pateixen pels seus fills, pares i nets.
SOLAMENT QUAN HAN "ARRENCAT QUEIXALADES AL PSOE"
Granollers ha lamentat que a ERC s'han sentit molt sols al Congrés quan han "arrencat queixalades al PSOE", i ha acusat els de Junts de treballar només per a la seva gent, votant en contra de mesures d'habitatge i del nou model de finançament.
"Són els dels lobbys", ha assenyalat en referència als de Miriam Nogueras, i ha assegurat que el 29N només hi ha 2 camins: el de la reculada amb la dreta i l'extrema dreta i el de l'esperança, en què ha situat una ERC forta, capaç de sotmetre el PSOE per impulsar mesures per defensar Lleida i Catalunya.
Per la seva banda, Martínez ha assegurat que aquesta campanya està marcada per una "amenaça reaccionària, catalanofòbica i regressora de drets", i ha advertit que, si el PP i Vox arriben al Govern, intentaran aniquilar tot allò que tingui a veure amb ser català.