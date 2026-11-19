Javier Fernández - Europa Press
BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha instat el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a respectar "la institució de la presidència de la Generalitat", després de la seva entrevista a 'El Mundo', en què assegura que Junts s'ha aprofitat de l'ambició del president del Govern central, Pedro Sánchez, per derrotar Espanya.
En una roda de premsa aquest dijous organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha qualificat de distracció aquesta entrevista i ha desitjat que, després de les eleccions del 29 de novembre, Junts "iniciï un període de reflexió i tornin a la racionalitat".
Ha reclamat que a Catalunya hi hagi una "dreta normal", com considera que ho és el PNB al País Basc, i ha afegit que el grau de salut democràtica d'un país no es calibra per les esquerres sinó per la racionalitat de les dretes.
Rufián ha explicat que se li està acostant molta gent que li diu: "Nen, no m'agrades gaire, ets massa d'esquerres, però jo és que no sé a qui votar, perquè tota la vida havia votat Convergència i em sembla que heu estat útils, que dieu la veritat. Us votaré", i ha afegit que ell dona la benvinguda a aquesta gent.
El candidat republicà ha sostingut que "qualsevol demòcrata amb un mínim de sentit" sap que s'ha de frenar l'extrema dreta, i ha assenyalat que dir que vol un PSOE sotmès és actuar com una persona normal que sap que és una bestiesa el que ve, en al·lusió a una possible victòria de PP i Vox.
"PEDRO SÁNCHEZ ÉS UNA CRIATURA D'ERC I BILDU"
"Pedro Sánchez és una criatura d'ERC i de Bildu, tal com és ara. És fruit de la nostra pressió. Que continuï, però que tingui aquesta tutela", ha defensat Rufián, que considera que el PSOE sempre ha de tenir un 'pepito grillo' que li recordi que és un partit d'esquerres.
Ha preguntat quina és l'alternativa a fer el que fa ERC, a negociar amb els socialistes, i ha criticat les "frases buides, que no volen dir res" de Junts, i ha celebrat que la gent no compri aquest tipus de discursos a Catalunya.
Sobre el cara a cara d'aquest dijous a la nit entre el president del Govern central i candidat socialista, Pedro Sánchez, i el del PP, Alberto Núñez Feijóo, el candidat republicà espera que es parli de Catalunya i que el PSOE expliqui les seves propostes.