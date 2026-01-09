Rufián insta Junts a no ser "pesats" i explicar-se si voten contra el finançament

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha instat aquest divendres Junts a no ser "pesats" i explicar-se si voten en contra del nou model de finançament pactat entre els republicans i el govern de Pedro Sánchez.
"El PP, Vox i Junts amb diferents banderes però mateixa supèrbia. Bé, doncs només dues coses: Si hi volen votar en contra que ho facin però que ho expliquin. I que no siguin pesats. Sobretot això. I sobretot Junts", ha subratllat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per Rufián, en qualsevol acord d'ERC sempre passa que "la dreta espanyola diu que és una traïció per excés i la dreta catalana diu que és una traïció per defecte".
En aquest sentit, els ha instat a estalviar-se les "lliçons barates de patriotisme també".
"Que s'enviï tota la tertulianada a malparlar d'un acord només denota una cosa: por i enveja", ha resolt.