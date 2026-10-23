Rufián a Feijóo sobre el feminisme: "Si aquest paio continua parlant sumem majoria absoluta"

Diego Radamés - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha respost a les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en les quals ha dit que eliminarà el Ministeri d'Igualtat i n'integrarà les competències en un altre ministeri si governa després del 29N: "Si aquest paio continua parlant sumem majoria absoluta".
Així s'ha pronunciat Rufián en un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, després que Feijóo hagi matisat que no eliminarà aquell ministeri: "El ministre o ministra que porti Igualtat que s'encarregui d'altres coses, no només d'Igualtat".
Preguntat per si es considera feminista, Feijóo ha assegurat que ho és, i ha argumentat que s'ha "criat en una casa amb moltes més dones que homes".