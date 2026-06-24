Rufián exigeix a Sánchez aclarir si sabia el d'Ábalos: "Menys caritas i no m'expliqui milongas"

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha preguntat aquest dimarts al president del Govern, Pedro Sánchez, si sabia alguna cosa de la trama corrupta per la qual ha estat condemnat l'ex-ministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó i li ha etzibat: "Vostè sabia què feia Ábalos? Té vostè pecat? Menys ganyotes i no m'expliqui històries".
En la seva intervenció en el Ple del Congrés durant la compareixença de Sánchez, Rufián ha recordat que ell va negociar amb Ábalos durant setmanes el suport d'ERC a la seva investidura i ha assegurat que la paraula del llavors secretari d'Organització del PSOE "era la paraula de Déu, i Déu era Pedro Sánchez".
"Sé perfectament el que estic preguntant", ha afegit, abans d'advertir al president que el problema del PSOE no és amb el PP o amb Vox, sinó "amb la gent", amb els qui, segons ha dit, els han defensat "a les seves feines, als seus bars, als seus carrers" i ara estan "decebuts, emprenyats i avergonyits".
El portaveu republicà ha criticat també que Sánchez arriba a la Cambra baixa "tard i arriba malament" a donar explicacions perquè quan es va plantejar la compareixença hi havia gent imputada del PSOE "i avui hi ha gent condemnada" i perquè, malgrat això, segueixen instal·lats en el "i tu més", en el "i tu pitjor" i en el "jo no sabia res".
En aquest sentit, Rufián ha repartit crítiques a diferents dirigents i exdirigents polítics espanyols com Felipe González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso per concloure que tot això "ja se sap", però "no serveix de res si l'esquerra se sustenta només en l'i tu més". "Perquè la dreta té interessos, però l'esquerra té principis. Perquè hi ha el que és legal i el que és moral", ha assenyalat.