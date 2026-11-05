Rufián (ERC) vol que Junts sigui "útil" i torni al pujolisme

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC per a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dijous que vol que Junts sigui "útil" i torni al pujolisme i ha dit que la gent pensa que ell té mania als postconvergents quan el que reivindica és una dreta catalana amb la qual Catalunya serà independent en el futur.
"Que siguin conservadors, és a dir, liberals, el que vulguin, però que siguin racionals, que tornin al pujolisme. O sigui, que no imitin Orriols i Ayuso perquè segons qui creu que això mola", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Sobre les eleccions generals del 29 de novembre, el republicà ha insistit que vol un govern del PSOE sotmès a forces sobiranistes com ERC, Bildu, BNG o Compromís: "No me n'amago".
Ha sostingut que té la sensació que això és el que vol molta gent que no vota el PSOE, i ha destacat que no té "punyeteres ganes" que el líder de Vox, Santiago Abascal, sigui vicepresident.
RESPON JUNTS PEL SUPORT AL GOVERN ESPANYOL
Ha qualificat de vergonyós que Junts asseguri que ERC va donar el seu suport al president del Govern central, Pedro Sánchez, a canvi de res: "Hi ha 9 persones que van ser empresonades de manera injusta i miserable que són a casa seva. I jo, sentir la meitat d'aquestes persones, perquè soc d'un determinat partit, dir que vam votar a canvi de res, a mi se m'emporten els dimonis".
Ha afirmat que és "molt injust i molt miserable" que gent com el secretari general de Junts, Jordi Turull, o la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, reafirmin aquesta idea a través dels mitjans de comunicació.