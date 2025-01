Rufián (ERC) veu Sánchez capaç d'"aguantar" tota la legislatura i prorrogar els pressupostos

Atribueix l'interès de Junts en el traspàs d'immigració al fet que Aliança Catalana "li menja molt terreny electoral"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que veu el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el PSOE capaços d'"aguantar fins al final i, de fet, prorrogar els pressupostos".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en preguntar-li sobre si veu Sánchez en condicions d'acabar la legislatura: "La meva experiència personal és que cada setmana s'ha escrit que estava fora, que estava mort, que renunciaria, i d'això ja fa 5 o 6 anys", ha dit, després d'afegir que la seva resistència està, a parer seu, comprovadíssima.

Ha insistit que "tot depèn de Junts" i ha expressat novament que els postconvergents faran president el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè fa molts mesos que voten amb ells i Vox i, textualment, els aplaudeixen mesures absolutament reaccionàries i antisocials.

JUNTS I EL TRASPÀS D'IMMIGRACIÓ

Preguntat per si Catalunya hauria de tenir més competències d'immigració, ha respost que s'haurien de tenir "les màximes competències possibles fins al punt de ser independents, però no sota un discurs i unes intencions xenòfobes".

Ha defensat el traspàs si serveix per integrar "tothom", però ha afirmat que, després de sentir alguns representants de la dreta catalana, no creu que aquesta sigui la intenció de Junts en atribuir el seu interès al fet que Aliança Catalana "li menja molt terreny electoral".

FLA, RODALIES I FINANÇAMENT SINGULAR

Ha afirmat que la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) és una "condició total i absoluta" de l'acord entre ERC i el PSOE i que és un pacte no només per a Catalunya, sinó per a altres comunitats autònomes, després d'afegir que si no es compleix, el PSOE tindrà un problema bastant greu, en les seves paraules.

Sobre el traspàs de Rodalies, ha indicat que és un acord "molt important" i quant al finançament singular, ha dit que prefereix dir-ne finançament just perquè Catalunya tingui, a parer seu, un finançament equiparable a les seves competències.

SITUACIÓ DEL PARTIT

Sobre com s'ha de reflotar el partit, ha expressat que s'ha de fer "acceptant" que ERC és diversa i que Catalunya també ho és.

Ha afegit que accepta tant aquells que pensen que només s'ha de pactar amb Junts com aquells que creuen que s'han de trencar blocs, i que, almenys en el seu grup parlamentari, el risc d'escissió s'ha superat, després de posar d'exemple que la seva portaveu adjunta, Teresa Jordà, va ser "una de les principals cares visibles de l'altra candidatura i crec que és meravellosa".