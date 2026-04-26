Rufián (ERC) veu una "regressió" de la dreta independentista que està arrossegant a ERC

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, considera que s'ha produït una "regressió" dins de la dreta independentista, especialment Junts, que arrossega a ERC a posicionaments de fa molts anys: "Jo em nego, jo vull unsa Esquerra guanyadora, que entengui que aquest país és divers, que entengui que vam tenir un president afusellat pel feixisme, que entengui que avui agradi més o menys, el país que tenim és el que és".
Ho explica en una entrevista en 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, on indica que el seu partit està per parlar-li a la gent que torna de "el seu treball precari en un tren ple de gom a gom, en un metre ple de gom a gom, mirant el mòbil, no llegint a Gramsci ni a Fuster".
Rufián afirma que la realitat actual és una expectativa de 200 diputats del PP i de la "ultradreta" que pretén fer el mateix que Trump a Espanya i que vol il·legalitzar al seu partit: "A mi em sembla negligent no dir-ho. Em sembla curiós que la gent no estigui espantada. Ens juguem que canviïn pràcticament tota la plantilla del seu periòdic. O que tanquin la ràdio i televisió públiques a Catalunya".
"Em sembla increïble que la gent no estigui terroritzada. I crec que Esquerra Republicana està cridada per la seva història antifeixista a liderar les esquerres catalanes i a inspirar a les esquerres espanyoles. Això no ens fa menys independentistes".
En aquest sentit, el republicà advoca perquè es governi bé Espanya mentre Catalunya no sigui independent, ja que indica que amb prou feines el 50% de la població catalana està a favor d'un procés independentista: "M'agrada? No, però soc conscient d'aquesta realitat".
CRÍTIQUES CONTRA JUNTS
Rufián apunta que li desitja a Junts un ostracisme polític per anys mentre estigui en aquesta deriva reaccionària votant amb PP i Vox els últims dos anys contra la classe treballadora: "Quan Junts diu que defensa als catalans, a quins catalans? Als rics? Votar en contra que la gent treballi mitja hora menys, que tingui una miqueta més de temps per viure em sembla terrible.
Sobre aquesta formació, també critica que vagi a tombar un decret que vol salvar a tres milions de persones de ser desnonades: "Mereix tot el meu retret".
HABITATGE I CONDICIONS DE VIDA
Rufián reconeix que han fracassat en l'àmbit de l'habitatge i les condicions de vida: "Ho dic sense embuts. L'esquerra ha fracassat en dues coses, l'habitatge i les condicions de vida. És indecent que l'oli en aquest país porti alarma. Per molt que els macroeconòmics vagin com un tir, no té sentit que la gent tingui els preus que té davant".
Concretament sobre l'habitatge, el republicà advoca per gravar "infernalment" la compra d'habitatge especulatiu i posa d'exemple el model en Països Baixos o Singapur a partir del tercer habitatge.