Rufián (ERC) veu Junqueras com la "millor opció" per a una Catalunya independent

Entén que el PSOE esperi al congrés d'ERC per reprendre la negociació dels PGE

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la candidatura de Militància Decidim, encapçalada per l'expresident del partit i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, com la "millor opció" per a una Catalunya independent.

Segons ha sostingut en una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Junqueras "té un poder d'incidència en molts espais polítics necessaris" i a més, ningú no li ha explicat d'una manera racional, textualment, per què no hauria de liderar el partit.

També creu que els matisos entre les diferents candidatures per liderar Esquerra són relativament petits, en les seves paraules, i ha opinat que els militants haurien d'acceptar que el "partit ha de ser divers si vol ser gran".

PGE

En preguntar-li per la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha indicat que està aturada, ja que el PSOE està en espera que es culmini el procés congressual d'ERC, fet que veu "lògic".

"Entenc perfectament que el PSOE el que pregunta és: quin interlocutor tinc?", ha opinat Rufián, que ha afirmat textualment que durant la seva estada al Congrés ha tingut poc marge de decisió autònoma, la qual cosa assegura que no critica però que afirma que ha passat.

DANA

Respecte a si s'han d'assumir responsabilitats polítiques pels efectes de la dana a la Comunitat Valenciana, ha indicat que, com a militant independentista, no pot defensar que l'Estat "es carregui competències autonòmiques".

Per això ha instat la Generalitat Valenciana, liderada pel popular Carlos Mazón, a entendre que hi ha una responsabilitat autonòmica per part del seu territori, si bé ha assenyalat que el Govern central estava "molt més preocupat a desgastar el PP, perquè sabien que eren uns inútils i que menteixen".