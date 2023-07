Rufián (ERC), sobre la taula de diàleg: "Fins i tot Nelson Mandela va negociar amb els seus carcellers"

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista d'ERC per Barcelona a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha defensat la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central: "Fins i tot Nelson Mandela va negociar amb els seus carcellers".

"Qui som nosaltres per dir que no?", s'ha preguntat en una entrevista d'aquest divendres a 'El Nacional' recollida per Europa Press, en la qual ha sostingut que --textualment-- molta gent que va ser a la presó per l'1-O ha expressat que cal negociar.

Ha rebutjat que hi hagi una confrontació d'estratègies dins l'independentisme: "Només n'hi ha una, que és la d'ERC, que pot no agradar gaire, però que diu que cal negociar".