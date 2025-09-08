Rufián (ERC) retreu al Govern central que l'embargament d'armes a Israel arriba "tard i malament"

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha retret aquest dilluns al Govern central que l'embargament d'armes a Israel arriba "tard i malament".
Arran de l'anunci aquest dilluns del president espanyol, Pedro Sánchez, d'un decret llei per a l'embargament d'armes a Israel, Rufián ha criticat en unes declaracions difoses pel partit que "Israel ha hagut de matar molt perquè el Govern espanyol es mogui".
Ha assegurat que avui "es demostra" que pels ports i aeroports espanyols han circulat armes cap a Israel malgrat que el PSOE durant molt temps ho va negar, segons ell.
A més a més, també ha criticat el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares: "Nosaltres ho vam denunciar i el senyor Albares ens ho va negar i ens va caure de tot per dir-ho, ens van insultar fins i tot, i tot per dir-ho", ha lamentat.
Ha assegurat que Israel és un problema a nivell internacional i un estat terrorista i genocida, textualment, i ha qualificat el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, de "criminal de guerra que ha assassinat pràcticament 20.000 nens, dels quals 800 menors d'un any".