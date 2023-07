Rufián (ERC) sobre un referèndum: "Quina és la diferència entre Sumar i el PSOE? Jo no la sé"

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista d'ERC per Barcelona, Gabriel Rufián, ha equiparat la posició de Sumar i del PSOE sobre un referèndum a Catalunya: "Quina és la diferència entre Sumar i el PSOE? Jo no la sé", ha lamentat.

En una entrevista d'aquest dimarts a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha acusat els comuns de ser "un partit suposadament català, que acaba sent sucursalista com el PSC".

En aquesta línia, veu "més empatia i afinitat amb un diputat de Podem de Jaén, Zamora o Lugo cap al procés d'autodeterminació de Catalunya, que d'un diputat dels comuns de l'Hospitalet, Vic o Barcelona".

"Per mi és un orgull fastiguejar els nazis. Però em preocupa molt gent que suposadament haig de tenir al costat com Yolanda Díaz", ha avisat, i ha preguntat a Sumar si la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha quedat fora de les llistes --textualment-- a canvi de ser ben tractats per alguns espais de poder.

També ha enumerat que si són decisius per a la governabilitat se centraran a demanar un règim sancionador per evitar la morositat, demanar el traspàs de Rodalies i topar els tipus variables de les hipoteques.

Respecte a la passada legislatura, ha lamentat que "tot hauria anat millor" si els partits independentistes haguessin anat plegats en les negociacions amb el Govern central i ha retret a Junts que --en les seves paraules-- no hagin amenaçat el PSOE amb trencar el pacte que mantenien a la Diputació de Barcelona.