Rufián (ERC) rebutja els disturbis a Barcelona i avisa que "beneficia" a l'extrema dreta

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC per a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha rebutjat les imatges de violència en els disturbis d'aquest dissabte al centre de Barcelona, i ha apuntat a les forces d'extrema dreta: "Cal saber exactament què ha passat i, si beneficia a l'extrema dreta, és bastant probable que estigui l'extrema dreta darrere", ha assegurat.
Ho ha dit en declaracions als mitjans després de la presentació del seu llibre 'Com guanyar els fatxes' (Ara Llibres) a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona aquest diumenge, un acte conduït per la periodista Àngels Barceló.
Rufián ha reivindicat que no hi ha cap idea en política que mereixi ser defensada amb violència i ha advertit que hi ha estats que, diu, s'estan especialitzant a desestabilitzar: "Fa olor d'operació d'Estat des d'aquí", ha expressat.
"Crec que hi ha gent com, doncs ja s'ha vist, fora que vol carregar-se qualsevol possibilitat de governs progressistes, en aquest cas a l'Estat o a Catalunya", ha explicitat.
Ha sostingut que l'ordre i la seguretat són conceptes que han de ser defensats per l'esquerra i ha titllat de "maleïts" a els qui, considera, aprofiten la frustració de la joventut.
Durant l'acte de presentació del seu llibre ha estat preguntat per aquest mateix assumpte, i ha assegurat que la gent que roba comerços són "lladres" i no activistes.
SER PRESIDENT DE LA GENERALITAT
El candidat republicà ha parlat durant la presentació de les seves aspiracions de futur i ha assegurat que li agradaria ser president de la Generalitat després que el sigui el president d'ERC, Oriol Junqueras: "Jo vull que Junqueras sigui president del meu país", ha emfatitzat.
També ha assenyalat que vol que la candidata d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany, sigui triada alcaldessa i ha insistit, tal com va fer aquest dissabte en el primer acte conjunt de precampanya amb la candidata de Podemos, Irene Montero, en què "no hi ha una manera correcta de ser catalans".
Ha remarcat, de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, que pensar que un Govern central de PP i Vox no afectaria a Catalunya és una "negligència".
UNITAT DE L'ESQUERRA
Preguntat per la unitat dels partits d'esquerra ha destacat que ell vol que a tots els partits d'aquest espai els vagi bé: "Això anava de sotmetre al PSOE", ha dit.
Ha assegurat que al PSOE "ja els va bé" quedar primers en les eleccions, però que l'important és amb qui sumaran després dels comicis.
Ha remarcat que la seva intenció no era liderar a l'esquerra espanyola i que l'objectiu no era "canviar-li el nom a un partit que ja existia", sinó de crear espais de col·laboració entre les esquerres.
D'altra banda, ha rebutjat que el pacte d'ERC i Podem impossibilités l'acord entre la resta de forces d'esquerra: "I Més Madrid i Sumar, per què no?", ha subratllat, alhora que ha apuntat que ell advoca perquè ningú renuncii a les seves sigles.