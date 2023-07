Rufián (ERC): Per frenar la "ultradreta de veritat no serveix l'esquerra de mentida"

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El número 1 d'ERC per Barcelona al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat que per frenar la dreta "i la ultradreta de veritat no serveix l'esquerra de mentida".

Ho ha dit aquest dissabte en l'acte de presentació de la candidatura d'ERC al Congrés i al Senat per Barcelona, al costat dels números 2, 3 i 4 al Congrés, Teresa Jordà, Francesc-Marc Álvaro i Pilar Vallugera, respectivament, i els números 1 i 2 al Senat, Joan Queralt i Ernest Maragall.

Rufián ha afirmat que tan sols "l'independentisme català i basc pot obligar el PSOE a no mirar a la seva dreta com sempre fa", i ha assenyalat la importància d'anar a votar en les eleccions del 23-J perquè considera que marcaran el que passarà durant els pròxims 40 anys.