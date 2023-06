Rufián (ERC): "M'han intentat agredir 4 vegades a Madrid. En una ho van aconseguir"

Diu que no porta escorta i que mira de passar desapercebut "amb una gorra i una mascareta"

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dilluns que li costa anar pel carrer a Madrid: "M'han intentat agredir quatre vegades a Madrid. En una ho van aconseguir".

En una entrevista de la 2 i Ràdio 4, recollida per Europa Press, ha assegurat que no porta escorta quan és a Madrid i que mira de passar desapercebut "amb una gorra i una mascareta".

"Qui diu que a Madrid jo estic molt bé menteix", i ha afegit que el seu discurs contra figures com l'expresident José María Aznar, l'excomissari José Manuel Villarejo i el vicepresident de Vox, Javier Ortega Smith, té conseqüències.

"TRES MENTIDES" SOBRE ELL

Rufián ha sostingut que hi ha "tres mentides" que es diuen sobre ell: que està bé a Madrid, que no viu a Catalunya i que no parla en català.

Sobre la segona afirmació, ha explicat que "sempre" ha viscut a Catalunya: primer a Santa Coloma de Gramenet, després a Sabadell i actualment a Badalona (Barcelona).

També ha assegurat que parla en català: "Ho faig amb la persona que més estimo al món, el meu fill, i estimo el país i la seva llengua gairebé tant com a ell", ha dit.