Rufián (ERC) lamenta que "no es parlés ni un segon" de Catalunya en el debat de RTVE

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'ERC per Barcelona al Congrés, Gabriel Rufián, ha lamentat que "no es parlés ni un segon" de Catalunya en el debat d'aquest dimecres de RTVE, motiu pel qual s'ha mostrat --textualment-- força decebut.

En una entrevista a TV3 d'aquest dijous recollida per Europa Press també ha assenyalat que la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, i el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, "van perdre l'oportunitat de contrarestar les mentides" contra la llei trans, de consentiment o altres lleis d'ampliació de drets civils, ha enumerat.

També ha reiterat que reclamaran posar fi al dèficit fiscal, demanaran el traspàs de Rodalies, que ha qualificat de "regal enverinat" amb el qual demanen 4.000 milions per gestionar el servei, i que --en les seves paraules-- Sánchez no es pugui aixecar d'una taula per parlar d'amnistia o autodeterminació.