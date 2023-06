Rufián (ERC): "Em sento molt orgullós d'haver estat en un despatx negociant els indults"

Afirma que "ha de ser possible" pactar punts programàtics amb Junts davant el 23J



BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El número 1 d'ERC per Barcelona al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha reivindicat el paper d'ERC en la negociació perquè el govern del PSOE i Unides Podem indultés els nou líders independentistes condemnats per l'1-O: "Em sento molt orgullós d'haver estat en un despatx negociant els indults".

"Sí, ho dic. I això no ho hem dit durant quatre anys. O no ho han dit tots i totes durant quatre anys. Jo dic que sí, i tant, perquè és la meva feina intentar treure a la gent de la presó si ho estan de forma injusta i salvatge", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press.

Rufián ha assegurat que ERC s'ha quedat moltes vegades sola en aquesta negociació malgrat haver posat "el coll perquè això passés", i ha instat els partits independentistes que han criticat aquesta estratègia a sumar-se als republicans per tenir més força.

Preguntat per si van negociar els indults a canvi d'alguna cosa, ha dit que hi havia "pressió" de la majoria de la societat civil catalana perquè els líders de el 1-O sortissin de la presó, i posicionaments d'institucions, partits i mitjans internacionals contra aquest empresonament.

"ERC va ser allà com la que més negociant això. A canvi de res? No, a canvi de drets. A canvi dels drets de la generalitat de gent que no era en molts casos del nostre partit, perquè això no ha importat, mai ha importat", ha afegit.

NEGOCIAR "GOVERNI QUI GOVERNI"

Rufián ha defensat seguir amb la negociació amb l'Estat per resoldre el conflicte polític a Catalunya "governi qui governi", davant la possibilitat d'un Executiu liderat pel PP, i ha destacat que l'actitud negociadora de l'independentisme es valora a nivell europeu.

En aquest sentit, ha recordat que la taula de diàleg és entre governs i no entre partits, per la qual cosa, "més enllà de les filies i fòbies de cadascú", el Govern no pot renunciar a negociar amb un Executiu central sempre que el liderin demòcrates.

Davant d'això, ha dit que el Govern espera contrapropostes a la seva petició que els catalans votin sobre la independendencia, i ha lamentat que l'independentisme "no ha estat capaç" d'aconseguir que el PSOE i el PSC concretin quina és la seva proposta per a Catalunya.

FRONT COMÚ I REFERÈNDUM

Després de la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'arribar a un acord programàtic amb Junts, Rufián ha sostingut que "ha de ser possible" perquè tots dos partits han donat suport a més d'un 85% de les iniciatives del Govern central l'última legislatura, per la qual cosa creu que aquesta unitat ja existeix 'de facto'.

Rufián no ha aclarit si exigirien un referèndum per facilitar una nova investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez: "Si jo li respongués, seria la millor excusa perquè segons qui surti al minut i mig a dir que no".

Així, ha advertit que el preu de la investidura ha de ser "consensuat" i que, per tant, no ha de negociar-se a través de titulars.

Sobre la coordinació entre grups independentistes al Congrés --cosa que, segons Junts, va precipitar la ruptura de la coalició del Govern-- Rufián ha contestat que prefereix no parlar dels seus ex-socis perquè "tenen capacitat de generar un soroll mediàtic bestial" que des d'ERC no poden contrarestar.

No obstant això, ha alertat que les pugnes entre independentistes són "el millor escenari per al PSC" i els allunyen dels votants independentistes, que creu que necessiten un projecte que generi il·lusió i amb lideratge després de l'abstenció en les últimes municipals.

"Des d'aquí li desitjo molta sort a l'espai polític que representa CDC", ha afegit.

FOMENTAR L'ABSTENCIÓ ÉS "VERÍ"

D'altra banda, Rufián ha rebutjat "criticar" la petició del Consell de la República de bloquejar una investidura i la consulta de l'ANC --de la qual va formar part abans de fitxar per ERC-- a les seves bases sobre si promourà l'abstenció davant el 23J.

No obstant això, ha avisat que "sempre que les dretes governen s'intenta fomentar el discurs que tots són iguals", un missatge que genera abstenció i que --ha dit-- és un verí per a les esquerres perquè en desmobilitza els votants.

SITGES: "MARÍN NO VA SORTIR EMMANILLADA"

Després de la detenció de l'alcaldessa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell (ERC), per presumptes irregularitats en subvencions, Rufián ha mantingut que ella ha col·laborat per esclarir presumptes males praxis, i que el partit actuarà si es demostra que ha comès algun delicte.

Així i tot, ha apuntat que encara no hi ha cap acusació contra Carbonell després de la seva detenció i ha lamentat la diferència de tracte que va haver-hi, segons ell, en comparació amb el cas del Consell Esportiu de L'Hospitalet (Barcelona), també sobre suposades irregularitats en subvencions: "Núria Marín no va sortir emmanillada de cap ajuntament".

SEGUIRÀ A SANTA COLOMA

Rufián ha confirmat que seguirà a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) durant els propers quatre anys, després de renunciar al sou que li correspon com a regidor, i ha sostingut que "és molt bo" que els polítics tinguin experiència en l'àmbit municipal.

També ha criticat que l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon (PSC), hagi integrat al seu govern als dos regidors de Cs malgrat tenir majoria absoluta, cosa que segons ell demostra que el PSC està instal·lat en "posicions reaccionàries" que l'allunyen del que una vegada van representar les seves sigles.