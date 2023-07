Rufián (ERC) diu a l'esquerra "que votar no és com anar a Disney World" davant l'abstenció

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha instat les esquerres a "entendre que votar no és com anar a Disney World" davant l'abstencionisme i ha sostingut que la dreta sempre vota, en les seves paraules.

"De vegades toca anar-hi per contrarestar segons qui", ha defensat en una entrevista d'aquest dilluns de 'Nació Digital' recollida per Europa Press, en la qual ha qualificat de miracle la tasca dels republicans al Congrés durant aquesta legislatura.

"Era molt més senzill dir a Rajoy, Zoido, Aznar, Sáenz de Santamaría o Cospedal tot el que els dèiem, ho sap fer tothom. El que és difícil és negociar una llei d'infància, de ciència, de l'audiovisual", ha exemplificat.

Rufián ha lamentat que "l'independentisme ha tingut palanques que no ha fet servir" i ha retret a Junts no haver plantejat trencar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona durant la negociació de la llei de l'audiovisual.

En aquesta línia, ha opinat que l'estratègia dels republicans és l'única de l'independentisme, ja que "n'hi ha una altra que ningú no sap ben bé què és, però que ve a dir que, el que sigui, no ho lideri ERC".