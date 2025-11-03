Rufián (ERC), sobre la dimissió de Mazón: "Covarda, fal·laç i perversa"

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha qualificat aquest dilluns de "covarda, fal·laç i perversa" la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, qui també ha instat la majoria parlamentària de les Corts Valencianes a elegir un nou cap del Consell.
"Una dimissió a l'alçada del personatge. Covarda, fal·laç i perversa", ha criticat Rufián en una anotació a X, que també ha retret a Mazón que dediqués "literalment" uns "cinc segons als 229 morts" per la dana del 29 d'octubre del 2024.
Mazón ha anunciat que presenta la dimissió perquè "la Generalitat necessita un nou temps" i perquè "no hi hagi una campanya d'odi ni assenyalament contra ningú", ha proclamat, alhora que ha apel·lat a "la responsabilitat" de la majoria parlamentària per elgir un nou cap del Consell.
"Ja no puc més", ha dit Mazón, que ha recalcat que "per voluntat personal hauria dimitit fa temps perquè hi ha hagut moments insuportables" per a ell i per a la seva família.