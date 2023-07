Rufián (ERC) demana no "entrar al xantatge" de Feijóo a Sánchez per evitar un pacte PP-Vox

Creu que Sumar "ha de ser molt més valent" respecte a Catalunya



BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista d'ERC al Congrés en les eleccions generals del 23 de juliol, Gabriel Rufián, ha instat a no "entrar al xantatge" del candidat del PP a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, al del PSOE, Pedro Sánchez, per evitar un pacte entre els populars i Vox.

"No cal entrar al xantatge aquest de 'jo o el caos', perquè qui diu 'jo o el caos' també forma part del caos. És mala cosa que la dreta formi part d'aquest tipus de xantatges i digui a tothom que si no vol que pacti amb la ultra dreta, doncs dona'm suport", ha expressat durant un col·loqui aquest dimarts al Círculo Ecuestre de Barcelona.

Ho ha dit després que Feijóo va oferir a Sánchez en el cara a cara de dilluns un pacte amb el qual es comprometia a que el PP s'abstindria si el PSOE guanya les eleccions, per després demanar-li que faci el mateix si els populars guanyen les eleccions.

Ha afegit que "la por a l'extrema dreta no sempre s'aglutina al voltant de forces progressistes o d'esquerres sinó al voltant del PP", i ha posat d'exemple els resultats electorals a Andalusia.

Preguntat per les declaracions en les quals ha dit que li feia més por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que el de Vox, Santiago Abascal, ha matisat que por es pot canviar per preocupació: "Em preocupen molt més els qui vull tenir al costat".

"Yolanda Díaz i Sumar sempre ens podran tenir al seu costat si volen, però em preocupa no entendre'ls quan parlen de Catalunya, perquè crec que l'espai a l'esquerra del PSOE ha de ser molt més valent del que ens estem trobant", i ha mostrat preocupació pel que ha passat amb l'exministra Irene Montero.

ACORD DE CLAREDAT

Ha defensat que la llei del 'només sí és sí' era "terriblement necessària", ha admès que era millorable però ha remarcat que es va aprovar per majoria a l'hemicicle i per tot el Consell de Ministres, no només per Montero.

Durant la intervenció, Rufián també ha defensat que les rendes més altes paguin més impostos que les més baixes, i preguntat per l'absència de l'acord de claredat en el seu programa electoral ha assenyalat que aquesta proposta que el president del Govern, Pere Araognès, va presentar al setembre era un marc general i que no es volien comunicar "a través de titulars amb la resta de formacions" independentistes.

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Rufián ha valorat com millorables les últimes dades sobre els resultats escolars a Catalunya, ha defensat la immersió lingüística com "un tresor a salvaguardar" i ha qualificat d'anomalia que alguns partits guanyin vots fent anticatalanisme.

Preguntat per la hipòtesi que Catalunya fos independent i Barcelona se'n volgués independitzar, ha contestat: "Li puc prometre que no posaríem ningú a la presó".