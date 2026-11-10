Rufián demana un canvi a Junts: La seva diferència amb Ayuso és la bandera

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha condicionat aquest dimarts reprendre les converses amb Junts al Congrés a un canvi de posicionament dels de Carles Puigdemont en polítiques d'habitatge, sobre la reducció de la jornada laboral i la limitació de preus en cas de catàstrofes: "La diferència entre Nogueras i Ayuso és la bandera".
"Quan tornin a aquest seny, quan deixin d'obeir qui els paga segons quines coses, doncs jo estaré absolutament disposat a tornar-hi a parlar. Mentrestant, per a mi, l'horitzó és d'esquerres", ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha criticat que Junts se situï amb vista a les eleccions generals en un bloc que ells anomenen Catalunya: "Això, què és? Al final, si hi ha un bloc, és feixisme i un altre que és antifeixisme".
Ha insistit que els postconvergents han de tornar al pujolisme i els ha advertit que es poden mimetitzar amb l'ultradreta, com considera que ha fet el PP amb Vox: "El triomf de l'ultradreta no és guanyar, és ser imitada".
INDEPENDENTISME
Preguntat per la situació de l'independentisme a Catalunya, el republicà ha assegurat que ni els independentistes ni ell ho han deixat de ser i que, en el seu cas, ha intentat "evolucionar" i ser útil.
Ha qualificat de mal negoci i d'error salvatge excloure els no independentistes i que aspira a fer que Junts entri en "el màxim ostracisme possible" fins que recondueixi les seves polítiques.
VOL UN PSOE "SOTMÈS"
Ha insistit que, després de les eleccions, vol un govern del PSOE "sotmès" i que és el que necessiten els socialistes per fer polítiques progressistes.
Ha assenyalat que el PSOE és un caníbal a l'hora de concentrar el vot d'esquerres i ha apuntat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, és "el més caníbal de tots els caníbals de secretaris generals que ha tingut el PSOE".
Ha expressat que li hauria agradat un pacte entre els Comuns i ERC i ha demanat a la ciutadania que voti "amb memòria".