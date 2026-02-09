Rufián defensa fer alguna cosa diferent per fer front al PP i Vox

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat fer alguna cosa diferent per frenar l'auge del PP i Vox: "El que ve no s'atura amb sigles, no s'atura amb pobles", ha defensat després de les eleccions a Aragó de diumenge, que van donar la victòria al PP i un ascens de Vox.
En un missatge a X aquest dilluns, el portaveu republicà ha assegurat que "qui no vegi que cal fer alguna cosa o no hi veu bé o ja li va bé", i ha afegit que els articles i especulacions contra ell no faran que el PP i Vox deixin de sumar 200 diputats al Congrés.
"Creure que el feixisme s'aturarà a la frontera de la teva seu o de la teva nació perquè vota diferent és màgia negligent", ha sostingut Rufián, que ha demanat més cap i menys puresa, textualment.
S'ha preguntat de què serveix arribar al Congrés amb 2, 3 o 4 diputats més si el ministre d'Interior serà el líder de Vox, Santiago Abascal, textualment: "De què serveix que et vagi millor si t'il·legalitzaran?", ha afegit.
Ha instat els partits a sortir 5 minuts al carrer a escoltar, i ha puntualitzat: "De gires, en fan els Rolling Stones. Jo només vaig a parlar amb qui em cridi per parlar del que hi ha i del que ve", en al·lusió a les trobades i actes amb líders d'esquerres que té previstos pròximament.