Rufián (ERC) defensa col·laboració per "sotmetre al PSOE i no per estar sotmesos"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha defensat la necessitat de trobar espais de col·laboració per "sotmetre al PSOE i no per estar sotmesos", i ha assegurat que el PSOE actual és creació de forces com a ERC, Bildu, BNG, Podem i Compromís que, diu, han mostrat un patriotisme major que aquells que porten la bandera en una polsera.
Així s'ha expressat aquest dissabte en el primer acte conjunt de precampanya amb la candidata de Podem a les eleccions generals, Irene Montero, sota el lema 'Casa. Vida. Futur' a la Plaça Major de Nou Barris, a Barcelona, un acte al que també han acudit el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general de Podem, Ione Belarra, entre altres.
"Jo vull un govern del PSOE sotmès a aquestes forces polítiques, perquè és mentida que el PP i el PSOE siguin el mateix, sempre que siguis capaç d'agafar al PSOE de la 'solapa' i dir-li aquí es legisla per a la gent", ha sostingut.