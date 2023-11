Rufián (ERC) creu que hi haurà jutges que "prevaricaran i no voldran aplicar" la llei d'amnistia

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del grup parlamentari d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha sostingut que "no cal ser gaire espavilat per saber que hi haurà jutges que directament prevaricaran i no voldran aplicar" la llei d'amnistia.

Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que a Espanya hi ha jutges que prevariquen i que és "un problema no només per a l'independentisme, sinó per a la democràcia".

"Hi ha un partit toga en aquest país" que --textualment-- utilitza la justícia com una eina contra idees polítiques, ha afegit.

Preguntat per si ERC presentarà esmenes a la llei d'amnistia, ha assegurat: "Nosaltres sempre intentem millorar l'agenda legislativa del govern, fins i tot quan arribem a acords, i no seria estrany que presentéssim més esmenes".

Quant a pressionar el PSOE per recuperar els diners de les multes del procés, Rufián ha afirmat que ho fan en "tot el que sigui repressió, i això evidentment és repressió".