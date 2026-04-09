Rufián (ERC) creu que és un "error" dir feixistes als votants d'Aliança Catalana i Vox

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dijous que considera un "error" anomenar feixistes als votants d'Aliança Catalana i Vox i defensa no insultar-los.
"Hi ha molta gent molt normal que simplement està enfadada i que li han dit que el culpable de la seva situació de precarietat és algú encara més feble que ell o que ella", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha explicat que l'objectiu del front d'esquerres que promou --i que aquest dijous presenta en un acte a Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra juntament amb l'eurodiputada de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero-- és "frenar el feixisme espanyol i català".