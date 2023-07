Rufián (ERC) creu que els independentistes poden "decantar la balança" malgrat perdre força

Junqueras assegura que la representació republicana pot ser "molt decisiva"



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha reivindicat la capacitat negociadora dels partits independentistes a les Corts tot i que ha reconegut que no són els resultats que volien després de perdre sis diputats i quedar com la tercera força a Catalunya: "Podem decantar la balança".

En una roda de premsa al pavelló de l'Estació del Nord de Barcelona, on els republicans han seguit la nit electoral, ha advertit el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que posaran "preu" a una eventual investidura que passa per la defensa dels interessos Catalunya.

"Catalunya o Vox. Aquest és el dilema per a Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. Si volen governar el seu país hauran de respectar el nostre", ha sostingut Rufián, que ha reivindicat la victòria d'ERC dins el bloc independentista.

Creu que seria un "fracàs" que les formacions independentistes catalanes amb representació al Congrés, és a dir, ERC i Junts, no arribin a un acord i exigeixin a Sánchez i a Díaz de manera conjunta si volen revalidar un govern de coalició.

En aquest sentit, el candidat republicà ha reiterat les condicions d'ERC per a aquesta eventual investidura a Sánchez: posar fi al dèficit fiscal, el traspàs de Rodalies i "que ningú no s'aixequi d'una taula de negociació".

MENYS FORÇA PERÒ "MOLT DECISIVA"

Tot i que ERC ha passat de 13 a 7 diputats, el seu president, Oriol Junqueras, creu que és possible que la força dels republicans al Congrés sigui "molt decisiva" i, igual que ha fet Rufián, ha instat Junts a defensar els interessos de Catalunya de manera conjunta.

Junqueras ha ressaltat que els altres partits independentistes tampoc no han millorat els resultats del 2019 i ha aclarit que el suport dels republicans anirà en favor de les majories progressistes "sempre que serveixi per defensar la democràcia i defensar Catalunya".

POLARITZACIÓ

Rufián ha lamentat textualment que el bipartidisme, que estava profundament afeblit Catalunya, s'ha reforçat en les eleccions espanyoles més espanyoles de la història", amb molt bons resultats per al PP i el PSOE, ha dit.

No obstant això, Junqueras creu que la "veritable polarització" no és entre les dretes espanyoles i les esquerres espanyoles, és entre l'Estat i Catalunya.