Rufián (ERC) considera que la condemna al fiscal general envia un "missatge clar": "Ayuso no es toca"

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat aquest dijous que la condemna al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, posa de manifest que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no es toca".
Així ho ha escrit en un missatge a X recollit per Europa Press, després que el Tribunal Suprem hagi condemnat el fiscal general a dos anys d'inhabilitació i una multa de 7.200 euros per un delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador --parella de Díaz Ayuso--, a qui ordena indemnitzar amb 10.000 euros per danys morals.
"Germà d'Ayuso. 280.000 euros en comissions. Qui llepa? Pablo Casado. Parella d'Ayuso. 350.000 euros en comissions. Qui llepa? El fiscal general de l'Estat. El missatge és clar: Ayuso no es toca", ha manifestat.