Rufián (ERC) afirma que "l'escenari canvia" en la negociació dels PGE després de la dana

Remarca que aconseguir un nou finançament català també passa pels pressupostos

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que "l'escenari canvia" després de la tragèdia de la dana de cara a la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), tot i que ha matisat, textualment, que això no significa que el seu grup hagi d'aprovar els comptes.

"Existeix una tragèdia que va lligada a aquests pressupostos. L'escenari canvia i qui digui el contrari desconeix absolutament la realitat. Ara bé, ERC haurà d'escoltar i negociar", ha expressat, en una entrevista aquest diumenge en el diari 'Ara', recollida per Europa Press.

Rufián ha recordat que continua pendent l'acord que va tancar el PSC amb ERC per aprovar un finançament per a Catalunya que, en les seves paraules, també passa per aquests comptes públics.

Així mateix, ha defensat la feina feta per ERC al Congrés malgrat les crítiques: "He votat el mateix que Bildu al Congrés i a mi m'han dit botifler i a Matute estatista", ha remarcat, en referència al portaveu adjunt d'EH Bildu a la cambra baixa, Óscar Matute.

"No és normal que a mi, per exemple, a Atocha em diguin que afluixi, perquè 'tens Sánchez als teus peus', i que arribi a Sants i em diguin traïdor", ha criticat.

SUPORT A JUNQUERAS

De cara al congrés d'ERC agendat pel 30 de novembre, Rufián ha reafirmat el seu suport a la candidatura de l'expresident del partit Oriol Junqueras i ha opinat que té dret a intentar presidir el partit i també la Generalitat algun dia.

Preguntat sobre un possible perill d'escissió entre els republicans, ha dit que "la diversitat que hi ha dins d'ERC no existeix en cap altre espai polític" i, segons ell, el que cal en el partit són lideratges potents.