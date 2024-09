Rufián (ERC) adverteix Sánchez d'un pacte Junts-PP-Vox per a una majoria alternativa

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha preguntat al president del Govern central, Pedro Sánchez, sobre quant durarà la legislatura i ha alertat d'un pacte de Junts amb el PP i Vox que suposaria una majoria alternativa a la cambra baixa i que a parer seu ja està "conformat".

Per part seva, el cap de l'executiu espanyol ha reiterat que té la intenció d'acabar la legislatura i per tant de continuar liderant el Govern central fins al 2027 perquè "hi ha molt a fer", segons ha dit al portaveu d'ERC, un dels seus socis parlamentaris habituals.

En la sessió de control al Govern central d'aquest dimecres a la cambra baixa, Rufián ha assenyalat que els socialistes s'equivoquen si pensen que Junts no s'atrevirà a anar de bracet amb els partits d'Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal perquè a parer seu tenen una "enorme capacitat de blanquejament mediàtic" i els "sortirà de franc".

Sánchez s'ha centrat a assenyalar que la situació a Catalunya, després de l'acció del seu govern en els darrers sis anys, ara és molt millor que l'any 2017 i ha tornat a reivindicar el pacte per a un finançament singular de Catalunya signat entre els socialistes i ERC

"Un acord molt important que avança en federalisme i en corresponsabilitat fiscal", ha indicat, i a continuació ha assenyalat que no té sentit que l'Estat transfereixi recursos econòmics a comunitats que després, indica, ho deriven "als més rics" mitjançant "regals fiscals".

Per tant, Sánchez ha reivindicat la feina del grup parlamentari d'ERC, considera que "hi ha molta feina a fer" i afirma que el seu govern té l'ambició de continuar tres anys més a La Moncloa.