Rufián (ERC) acusa Junts de ser unes rates i Dalmases (Junts) li replica que és "un indocumentat"

El republicà respon a través d'X a Cruset (Junts) amb l'emoticona d'una rata

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat aquest dimecres Junts de ser unes rates i el diputat d'aquest partit al Parlament Francesc de Dalmases li ha replicat que és "un indocumentat sense estudis ni coneixement que en sa vida no ha acabat un llibre".

Dalmases li ha adreçat aquestes paraules a X després que Rufián respongués amb l'emoticona d'una rata a un missatge per la mateixa xarxa social del diputat de Junts Josep Maria Cruset, que celebrava la tramitació al Congrés de la proposició de llei de la formació per agilitzar els desnonaments i desallotjar okupes en un termini de 48 hores.

"Rates, polls, escarabats, voltors... la mena d'animals que els nazis feien servir per deshumanitzar els jueus abans de l'Holocaust. Els hutus es referien als tutsi com a escarabats que calia eliminar per anticipar el genocidi", ha expressat Dalmases en el missatge de resposta a Rufián.

Segons el diputat de Junts, Rufián recorre a la pitjor política: "La dels totalitarismes sense raó que porten a la destrucció", ha apuntat.

"També a la seva: per això va perdre el 50% dels vots en les darreres eleccions i segueix pel pedregar", ha afegit.