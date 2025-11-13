Rufián (ERC) sobre acabar la legislatura: "Qui aguantarà més la pressió, Feijóo o Sánchez?"

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha referit aquest dijous a la possibilitat que s'acabi la legislatura a Espanya: "Qui aguantarà més la pressió, Feijóo o Sánchez?", s'ha preguntat.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press ha criticat que Junts ha estat "més d'un any instal·lat en la majoria de dretes" del Congrés i ha apuntat que juntament amb el PP i Vox voten en contra de les iniciatives socials.
"No en tinc gens de ganes, gens de ganes de veure Abascal de ministre. Gens de ganes. No tinc ganes de donar entrada al feixisme, no al Govern espanyol, sinó a cap govern", ha dit.
Preguntat per la congelació de les taxes aeroportuàries d'Aena, que es vota aquest dijous al Congrés, ha afirmat que ERC "fa temps" que té un debat intern sobre aquest assumpte i que el partit necessita aclarir-ho.
S'ha referit a l'allargament de la vida de les nuclears, que també es vota al Congrés: "Al sud de Tarragona hi ha centenars de persones que treballen en nuclears. I fins que Espanya no els doni una alternativa vital i laboral, la meva opció, per molt antinuclear que sigui, és que fins que aquesta llei no tingui alternativa, almenys, ens hem d'abstenir".