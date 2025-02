Rufián diu que no el sorprèn que Junts no presenti una moció de censura a Ripoll (Girona): "No tenen principis"

MADRID 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit que no el sorprèn la decisió de Junts de no presentar una moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, perquè creu que "no tenen principis sense interessos".

"Zero sorpreses, qui conegui Junts sap que no té principis sense interessos i que els canvia en un moment donat i avui dia cap d'aquests interessos és l'antifeixisme", ha respost aquest dimecres en arribar al ple del Congrés preguntat per l'assumpte.

Dimarts, Rufián ja es va pronunciar en aquests termes criticant la formació de Carles Puigdemont, ja que a parer seu, "no es pot canviar d'opinió" i ser un dia "antifeixista" i "l'endemà no ser-ho tant en funció de la bandera".

Junts va emetre dimarts un comunicat en el qual al·legava que "no és viable substituir un govern en minoria per un altre govern en minoria perquè hi ha risc que la ciutadania cregui que es tracta d'un simple canvi de cadires" i que "de moment" no veien viable la iniciativa.

Rufián va recordar en aquest sentit que ERC fa "més de 90 anys" que és "antifeixista" i que "no canvia d'opinió" en funció de les sigles o les banderes. "Nosaltres som antifeixistes, tinguin una estelada o tinguin una 'roja y gualda'", va resumir.