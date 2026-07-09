Rufián diu que ERC ha de treballar per frenar Aliança Catalana: "La resta és triomfalisme endogàmic i infantil"

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha instat aquest dijous el seu partit a fugir del "triomfalisme endogàmic i infantil" i a posar-se a treballar per contrarestar el discurs d'Aliança Catalana, després que l'última enquesta electoral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya situï tots dos partits en una segona posició pràcticament empatats en nombre d'escons.
En concret, el PSC guanyaria les catalanes, amb entre 36 i 38 escons, seguit d'ERC (24-26), que figura empatat amb Aliança Catalana (23-25). La formació independentista que lidera Sílvia Orriols faria el 'sorpasso' a Junts, als qui atribueix una forquilla d'entre 16 i 18 diputats autonòmics, mentre que el PP i Vox empatarien en cinquè lloc (12-13), seguits dels Comuns i la CUP, amb entre quatre i cinc diputats.
Per Rufián, és una "vergonya nacional", que Aliança Catalana pugui quedar com a segona força a Catalunya, una possibilitat que, a parer seu, hauria de posar els partits "normals" a treballar per contrarestar el seu discurs. "Començant pel meu partit", ha assenyalat en un comentari publicat a X recollit per Europa Press.
Rufián sosté que afrontar aquesta situació hauria de ser "el més rellevant" i que qualsevol altra cosa "és triomfalisme endogàmic i infantil". "Res a celebrar i molt a treballar", ha insistit el diputat català, que ha estat insistint en la necessitat d'organitzarun front d'esquerres sobiranistes a tot l'Estat.