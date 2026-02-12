Rufián diu que ERC s'abstindrà en la llei de multireincidència pel seu "tuf racista"

Afirma que "el problema existeix" però rebutja que la solució només passi pel punitivisme
BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha avançat que el seu grup s'abstindrà en la votació de la llei de multireincidència que arriba aquest dijous al ple del Congrés en no compartir el "tuf racista que tenen la iniciativa del PP i Junts".
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha explicat que no votaran en contra de la proposta perquè "el problema existeix" però consideren que la resposta no només passa per una solució punitiva.
"La solució punitiva, si tu no poses més mitjans, és fum. Això és el que hem de fer perquè s'ha demostrat. Apujar penes no serveix absolutament de res", ha sostingut Rufián, que ha reivindicat l'acord assolit amb el Govern central per augmentar el cos judicial.
En la seva opinió, Junts, el PP i Vox aprofitaran la votació de la llei per fer "molt soroll i per dir que, de sobte, la gent deixarà de delinquir a Catalunya i que són els 'capitans Amèrica' de tot".
En aquest sentit, ha defensat que no poden comprar aquest relat i que la multireincidència estigui vinculada "amb la immigració i perquè ve gent que ens vol fer mal".
"UNA MERDA"
Pel que fa a la compareixença del president del Govern central, Pedro Sánchez, al Congrés sobre el sistema ferroviari, ha manifestat que "qualsevol persona, principalment de classe treballadora, que agafi un rodalies a Catalunya o a Vallecas sap que són una merda".
En preguntar-li si creu que Sánchez i el ministre de Transports, Óscar Puente, acabaran als tribunals per l'accident d'Adamuz, Rufián ha vaticinat que el PP i Vox intentaran comparar Puente amb l'expresident de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón, la qual cosa és "una canallada".
"Més enllà de la investigació, pot ser que hagi d'assumir responsabilitats. Però Mazón s'estava prenent unes copes mentre la gent es moria ofegada perquè no estava fent ni dient el que s'havia de fer i dir", ha afegit.
"TINC POR"
Sobre la seva proposta de reunificar les esquerres en una sola candidatura, ha explicat que la impulsa perquè es considera un demòcrata que té "por".
"Tinc por. I em sembla negligent no tenir por d'això o pensar que el feixisme frenarà a la porta de la seva seu o del teu país", ha recalcat el portaveu republicà, que ha negat que el front d'esquerres ha de comportar la renúncia a les sigles i al que són.
"Això no em fa ni menys català ni menys independentista. Representar algú d'Algesires, ja ho vaig dir, a mi no em fa menys independentista", ha destacat.
Sobre si es va sentir desautoritzat per la direcció del seu partit, ha insistit a defensar la seva proposta més enllà de la reacció dels republicans perquè, parer seu, el que cal és abordar què han de fer per frenar el que pot arribar.
"Si em cremo amb això, tant me fa. Qui pensi que jo això ho faig per liderar no sé què, s'equivoca", ha resolt.