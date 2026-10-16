Rufián es disculpa per no aconseguir una candidatura unitària: "He fracassat"

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC per Barcelona a les eleccions generals, Gabriel Rufián, s'ha disculpat aquest divendres per no ser capaç de convèncer i arrossegar les direccions dels partits d'esquerra cap a una única candidatura: "He fracassat".
En una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press ha assegurat que aquest dijous va estar a punt de plegar i ha afirmat que mira de fer una candidatura única antifeixista per la militància d'ERC i la gent del carrer i no "per ningú d'un despatx d'Esquerra Republicana".
Ha expressat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va convocar l'avançament electoral per salvar "la papereta personal".