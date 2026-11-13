Rufián desitja l'ostracisme polític a Junts: "Rebo el vostre odi amb honor"

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha desitjat a Junts el més absolut ostracisme polític, i ha lamentat els insults dels de Miriam Nogueras contra ell: "Rebo el vostre odi amb honor".
En un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, Rufián ha assegurat que en les últimes 24 hores Junts li ha dit "maltractador, traïdor, analfabet i inútil", i ha criticat que no s'hagi escrit cap article periodístic sobre això.
"En canvi, si jo dic la puta veritat, que és que es venen al millor postor i que voten amb PP i Vox contra Catalunya, es munta un sidral sempre", ha sostingut el candidat republicà.
Rufián ha acusat Junts de votar en contra dels catalans i de "vendre mercaderia tòxica i lesiva sense cap vergonya durant anys".
"Jo a la dreta catalana i als seus satèl·lits mediàtics només els desitjo el més absolut ostracisme polític", ha subratllat, després d'animar-los a continuar-lo criticant.