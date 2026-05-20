Rufián demana a Sánchez reaccionar pel cas Zapatero: "Si és veritat, és una merda; si és mentida, és una merda pitjor"

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 20 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha instat aquest dimecres el president del Govern central, Pedro Sánchez, a reaccionar i donar una resposta davant les acusacions que pesen contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i l'ha avisat: "Si és veritat, és una merda; si és mentida, és una merda encara pitjor".
"On acaba el lobbisme i comença el tràfic d'influències?", ha etzibat Rufián a Sánchez en la sessió de control al Govern central del Congrés, una pregunta a la qual el president ha contestat recordant que l'executiu ja va enviar a la cambra un projecte de llei per regular les activitats dels grups d'influència que està en espera que els partits en reactivin la tramitació.
A més, Sánchez ha insistit que els socialistes col·laboraran amb la justícia i ha mostrat "respecte a la presumpció d'innocència" i tot el seu suport a Zapatero pel llegat que va deixar com a president. "També vull recordar que, a diferència del que passava quan governava (José María) Aznar o el senyor (Mariano) Rajoy, durant l'etapa de Zapatero no hi va haver cap cas de corrupció", ha postil·lat.
Rufián havia arrencat la intervenció preguntant a Sánchez "quin és el seu pla", una qüestió que va registrar la setmana passada, abans de la imputació de Zapatero. El president li ha contestat que pensa continuar impulsant lleis que beneficiïn la ciutadania catalana i espanyola amb ajuda dels seus socis parlamentaris, convocar eleccions generals el 2027 i poder reeditar aquesta majoria per poder continuar governant.
ESTIC FOTUT
"Jo em referia a un altre pla", ha confessat el portaveu d'ERC tot preguntant als socialistes si no estan "fastiguejats" per la investigació a l'expresident. "Jo estic fotut, ho reconec", ha admès, abans de recalcar que en la interlocutòria de 88 pàgines el jutge José Luis Calama imputa a Zapatero presumptes delictes de tràfic d'influències i organització criminal.
Rufián ha explicat que no és "objectiu" perquè té un "enorme respecte i afecte" per Zapatero: "Nou dels nostres són al carrer i dormen a casa seva, en gran part per ell --ha recordat, en al·lusió a l'amnistia concedida als condemnats pel procés--. Però també tinc ulls a la cara". En arribar al Congrés ja havia admès davant els periodistes que la interlocutòria del jutge Calama està "molt ben escrita".
Segons el portaveu d'ERC, les acusacions contra Zapatero no existirien si "no fos un enorme actiu electoral per a l'esquerra". "Hi ha una cacera judicial? I tant, i que Felipe (González), Aznar i Rajoy s'ho mereixen molt més? I tant que sí; no 88 (pàgines), sinó 188. Però l'esquerra som una altra cosa. Ells estan encantats de la vida i roben a mans plenes, però nosaltres som una altra cosa", ha incidit.