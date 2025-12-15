Rufián demana una reunió a Sánchez perquè "pensar que tot és una conspiració no cola"

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat aquest dilluns una reunió "a la cara" amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, perquè li expliqui "què pensa fer per regenerar el seu partit i el seu govern", ja que considera que "s'han trobat coses" en els casos de corrupció i "parlar d'una conspiració" o recórrer al 'i tu més' ja "no cola".
En arribar a la comissió d'investigació sobre la dana de València del Congrés dels Diputats, Rufián ha admès que dubta "sobre tot el que està passant" i reconeix que els socis estan passant "vergonya" amb el PSOE.
"Per primera vegada estem davant un xantatge, o per ser més suau, un dilema que té mala solució perquè molts de nosaltres no volem que (el líder de Vox) Santiago Abascal, sigui vicepresident; però també molts de nosaltres no volem continuar passant vergonya cada dia", ha destacat.
DEIXIN DE FER PENA
El diputat republicà ha assenyalat que les trames "es multipliquen" i ha demanat al PSOE i al Govern central que "deixin de pensar que tot és una conspiració perquè no cola", que "deixin de fer pena perquè no cola" i que "deixin el 'i tu més'". "Ens agradi o no les esquerres no es poden sostenir en el 'i tu més' perquè és un 'jo també' i se'ns pressuposa una actuació diferent a la dreta i a la ultradreta", ha apuntat.
Rufián ha afegit que tothom en aquest país "sap què passaria i què passarà quan governin" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i Abascal, però ha insistit que no creu que "el 'i tu més' sigui un bon negoci".
Per tot això, ha demanat a Sánchez una trobada amb ERC a La Moncloa o "on sigui", "més enllà de la roda de premsa que pugui fer d'aquí a una estona, més enllà de les grans frases, dels vídeos de TikTok, de la grandiloqüència de les mesures, de les crisis de govern fins i tot".
"Ara sortirà en una roda de premsa, segurament quedarà molt bé, o no, i la gent quedarà satisfeta, o no", ha afegit Rufián, però ha recordat que "ja va passar un estiu" en què "va anunciar una sèrie de mesures que no es van complir". "Aleshores per a què?", ha reblat.