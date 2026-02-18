Rufián demana ordre i generositat a l'esquerra per aconseguir la unitat electoral: "Quin sentit tenen 14 esquerres"

Eduardo Parra - Europa Press
"No vull il·lusió sinó guanyar", diu per receptar als partits progressistes formar un grup interparlamentario comú en el Congrés
MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reclamat "ordre, eficàcia, mètode" i sobretot "generositat" a l'esquerra alternativa i aconseguir candidatures d'unitat en cada circumscripció per guanyar a Vox, província i província. "Quin sentit ha de 14 esquerres que pensem el mateix ens presentem pel mateix lloc", ha reblat.
Així, ha receptat que aquest objectiu es pot articular amb un programa consensuat en quatre eixos fonamentals i articular en el Congrés un grup interparlamentari comú i coordinat per aconseguir acords sobre futures lleis. La seva idea l'ha resumit amb la següent expressió: "cadascun a la seva casa i antifeixisme, dret d'autodeterminació i dignificació de condicions de vida entre tots".
Durant el seu acte a la Sala Galilelo Galilei junt amb el dirigent de Más Madrid, Emilio Delgado, per reflexionar sobre el futur de l'esquerra sota el lema 'Disputar el present per guanyar el futur', Rufián ha proclamat que no vol "il·lusionar sinó guanyar" i això exigeix "ciència, mètode i ordre" en l'espai progressista.
Davant d'un auditori de 500 persones i en un col·loqui conduït per l'analista política Sarah Santaolalla, el diputat ha emfatitzat que l'esquerra ha de fer "alguna cosa diferent" i que el seu afany és guanyar "província a província, escó a escó" a Vox perquè, si arriben al Govern, el panorama serà fosc per a l'espai progressista.
FRENAR A VOX NO S'ACONSEGUEIX AMB "DISCURSOS DE PUTA MARE"
Rufián ha advertit que la victòria davant de la ultradreta no es va a fer amb "discursos de puta mare" sinó amb eficàcia i pragmatisme. Al seu judici, la clau és què sentit te que hi hagi "14 esquerres defensant el mateix" i competint en la mateixa circumscripció i que s'ha d'evitar la divisió, encara que sigui conscient que això és "antiaparat".
Rufián ha expressat que la solució ve d'un acte de generositat "inèdit" en l'esquerra i que s'ha d'entendre que la dreta no acudeix fragmentada als comicis. Per tant, voldria que es decidís qui es presenta a Lugo, Girona o Sevilla, o que el seu partit, ERC, fora amb Compromís a la Comunitat Valenciana.
LA UNITAT SÓN LLENTIES
"Jo demano això perquè són llenties... mai millor dit Sumar, o no", ha ironitzat el portaveu parlamentari sobre l'espai a l'esquerra més enllà del PSOE. I és que ha postil·lat que un PSOE "exigit i sotmès" per les actuals forces progressistes del bloc d'investidura és el mateix que el PP.
Sota el seu criteri, és moment de pragmatisme i no de veure "qui és més pur" atès que el que pot venir és que el líder de Vox, Santiago Abascal, sigui ministre d'Interior atès que el que vindran són il·legalitzacions i empresonament. "No tinc ni putes ganes d'Abascal de ministre de l'Interior", ha resolt per preguntar-se que si això ocorre de què valdrà que a BNG, Bildu i ERC els vagi bé en les eleccions.
Així mateix, ha llançat que les últimes eleccions a Aragó, amb divisió de candidatures, és un exemple i que ell no demana que ningú renuncia a les seves sigles, però cal posar-se d'acord.
Per la seva banda, el portaveu adjunt de Més Madrid ha assegurat que el problema no és la unitat o la forma electoral amb la qual concorri l'esquerra, sinó construir un bloc històric en el plànol polític i cultural.