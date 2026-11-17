BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat formar "un govern de concentració a Catalunya, amb ERC evidentment liderant" si el PP i Vox governen a Espanya després de les eleccions generals del 29 de novembre.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una conferència en el fòrum Barcelona Tribuna organitzat per Amics del País, en què l'ha presentat l'exconsellera d'Economia de la Generalitat Natàlia Mas, i en la qual ha assegurat que aquest posicionament polític haurà de passar pels òrgans del seu partit, però que ell demanarà que sigui així.
Rufián ha assegurat que aquesta idea del govern de concentració és una cosa per la qual hauria d'apostar "qualsevol demòcrata que defensi valors democràtics", i ha assenyalat que aquest debat ja s'ha plantejat al País Basc.
El candidat republicà també ha avisat que "poden tornar escenaris del 2017" si arriba un govern del PP i Vox, i ha criticat els qui pensen que això aniria bé al moviment independentista, els partidaris del 'com pitjor, millor'.
"Em sembla molt miserable basar el creixement del teu moviment polític en el patiment de la gent. Jo no compraré mai el relat del 'com pitjor, millor", ha sostingut Rufián, que ha afegit que aquest tipus de relat només el pot defensar gent amb la vida molt resolta.
NO ÉS UNA ALTERNANÇA POLÍTICA
Ha avisat que si Vox arriba al govern "tancarà mitjans de comunicació, intentarà il·legalitzar partits" i mirarà d'anar contra la immersió lingüística, les pensions i el sistema sanitari, i ha insistit que el que pot venir no és una alternança política entre esquerra i dreta.
"No és Aznar el 96, és Milei", ha advertit Rufián, que ha desitjat que la dreta catalana es posi al costat d'ERC i que hi hagi un PSC que entengui que cal fer un discurs diferenciat del PSOE en algunes coses.
Ha assegurat que ara s'ha produït un canvi de paradigma, i ha assenyalat que l'horitzó de pactes a Catalunya és amb el PSC i no amb Junts, ja que considera que ara mateix és "impossible" pactar amb la dreta independentista.
Rufián ha afirmat que els de Miriam Nogueras necessiten "un cert ostracisme, com el càstig de les escoles, el racó de pensar un temps", pel dany que considera que han fet a Catalunya amb les seves votacions els últims anys al Congrés.
DEMANA A JUNTS TORNAR A LA "RACIONALITAT"
"Tant de bo Junts tingui un canvi de lideratges, o no, aquí no m'hi poso, i puguin tornar a la racionalitat", ha reclamat Rufián, que ha reivindicat la Convergència del pujolisme, que apostava per la integració i per eslògans com 'Català és qui viu i treballa a Catalunya'.
El candidat republicà ha defensat l'acord d'ERC i Podem, tot i que ha assegurat que està en desacord amb ells en coses com la delegació de competències d'immigració a Catalunya, però ha celebrat que hagin renunciat a presentar-se a Catalunya: "Hem optimitzat l'oferta electoral".
Sobre el fracàs de les negociacions amb les esquerres, Rufián ha assegurat que la cap de llista de Front Ampli, Ada Colau, i ell ho van provar fins al final: "No tinc cap mala paraula amb Colau i ens vam trobar amb un mur, tant de bo aquest mur un dia canviï. Jo m'hi esforçaré molt".