Rufián demana a ERC que intenti liderar la unitat de l'esquerra: "Sinó ens mataran per separat"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat al seu partit que intenti liderar la unitat a l'esquerra i ha defensat que pugui inspirar a les esquerres alternatives a Espanya davant de l'auge de l'extrema dreta, després del que ha avisat: "Sinó ens mataran per separat", en al·lusió a unes futures eleccions generals.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en l'acte 'Què s'ha de fer?', juntament amb l'eurodiputada de Podemos i ex-ministra, Irene Montero, i l'exdirigent de Comuns, Xavi Domènech, que s'ha celebrat a l'auditori del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), davant d'unes 300 persones.
"Li demano al meu partit que intenti liderar això. I si em va el càrrec, me'n vaig a casa", ha sostingut Rufián, que ha celebrat que a Andalusia s'hagi aconseguit una candidatura unitària d'esquerres, però ha reclamat que l'esquerra sobiranista --en al·lusió a ERC, EH Bildu, BNG i Compromís-- faci un esforç per simplificar diferències amb la resta de les esquerres.
REPETIR UNIDAS PODEMOS
Ha reclamat que es repeteixi una coalició com va ser Unidas Podemos, i s'ha preguntat: "I per què ERC no pot inspirar, dic amb humilitat, però inspirar, com en altres moments, a aquesta esquerra espanyola, aquesta esquerra amb un projecte més espanyolista, amb un projecte més federal, confederal?".
Ha sostingut que al voltant de Montero es poden "aglutinar moltes coses", i ha defensat que ERC ajudi al fet que es produeixin aquestes confluències, sobre el que ha afegit que el problema no el tenen les esquerres sobiranistes, a les quals creu que els anirà bé si hi ha eleccions, sinó que el problema està en l'esquerra a l'esquerra del PSOE.
El dirigent republicà ha sostingut que es nega a relegar a l'abstenció o a votar al PSOE a persones d'esquerres: "Jo em nego a avergonyir-me de dir que vull que a les esquerres espanyoles els vagi bé. Perquè jo vull un Govern del PSOE submís, a Bildu, a ERC, a Compromís, a Endavant Andalusia, a les esquerres sobiranistes".
Ha avisat que "el que ve no és el de sempre, el que ve és un enorme patiment social, Abascal de vicepresident", ha advertit Rufián, que ha insistit que voler frenar això no el fa ni menys català ni menys independentista.
LA FÓRMULA
Quant a la fórmula que s'ha d'utilitzar per unir a l'esquerra, ha assenyalat que ell no té una vareta màgica, després del que ha afegit que com més es parli del 'com' més fàcil tenen "els aparells dels partits" dir que no, y els ha emplaçat a parlar i els ha receptat parlar de ciència i programa.
"Per què no feu un grup interparlamentario al Congrés? Hi ha mil maneres de fer aquestes coses que estem proposant. Hem de donar espai a les cúpules dels partits perquè puguin parlar", ha subratllat Rufián.
També ha assegurat que l'esquerra no ha d'insultar al votant de Vox i Aliança Catalana (AC): "No tots són uns fatxes. La millor manera de regalar-los és dir-los que són idiotes o uns fatxes. Els han convençut que el culpable de la seva precarietat és algú més vulnerable que ell", ha apuntat.
NO REPARTIR CARNETS
Rufián ha cridat a convèncer a la gent més enllà de banderes, idiomes i causes, i no repartir carnets d'esquerres o de dretes: "Hem de parlar de tu a tota la gent i dir-li mira si comparteixes justícia social, democràcia, llibertat i tal i qual ets dels meus. Sense tantes manies, sense tant lèxic, sense tanta frase de tassa motivadora d'esmorzar".
També ha apuntat que "el problema no són els feixistes, són els neutrals, perquè no hi ha tants feixistes", després del que ha instat a l'esquerra a abordar temes que li són incòmodes com l'ordre, la seguretat i la migració, sense vincular-los, ja que considera que hi ha persones que escolten a representants de l'extrema dreta parlar d'això i els sona bé el que diuen.
Ha sostingut que ell no vol governar Espanya sinó que "es governi bé Espanya", i ha apostat per competir digitalment amb l'extrema dreta.
DRET A l'AUTODETERMINACIÓ
Ha sostingut que defensar tot això no el fa menys català i menys independentista, després del que ha assenyalat que per primera vegada l'esquerra sobiranista pot ser un espai a l'esquerra del PSOE "on el dret a l'autodeterminació de Catalunya i d'Euskadi no estigui posat en dubte".
També ha acusat a Junts de portar dos anys votant juntament amb PP i Vox al Congrés, i sobre l'independentisme català ha afegit: "El relat màgic que som el 70, el 60, fins al 50% dels indepes a Catalunya és màgia. Malgrat tot, no és així. I dir-ho, a mi no em fa menys indepe. Em fa més realista".