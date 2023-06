Rufián defensa un règim sancionador per combatre la morositat al teixit empresarial català

Promet plantejar al Congrés una llei per a la representació "justa" de l'empresariat català



BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de llista d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha defensat aquest dijous un règim sancionador per combatre la morositat en el teixit empresarial que impedeixi a les empreses que incompleixin terminis de pagament accedir a ajudes i concursos públics.

"El colesterol del teixit empresarial català és la morositat", ha dit en el cicle de diàlegs de Pimec amb els candidats catalans a les eleccions generals a la seu de la patronal al costat del seu president, Antoni Cañete.

També ha explicat que només una de cada quatre empreses cobra en el termini de 60 dies fixat per llei i ha opinat que les dades mostren que algunes grans empreses industrials i constructores "abusen".

MÉS REPRESENTACIÓ PER PIMEC

Rufián ha promès que ERC presentarà una llei al Congrés per garantir la representació "justa" del teixit empresarial català i que en aquest sentit ha d'haver-hi unitat d'acció.

Ha dit que una de les raons per l'ERC va votar contra la reforma laboral vigent va ser la representació: "Vam intentar que Pimec entrés a discutir amb la CEOE, la CEOE ho va vetar, el PSOE ens va dir que no podia convèncer la CEOE i el Ministeri de Treball es va posar de perfil".

"No podíem trair reivindicacions que portem defensant deu anys", ha afegit, i ha aclarit que també van votar en contra per altres raons.

DEFENSA DE LES PIMES

El candidat d'ERC ha criticat "el discurs antiempresa" perquè el 99,8% de les empreses catalanes són pimes i ha reivindicat que les institucions han de recolzar la digitalització per millorar la competitivitat del sector.

Ha recordat que la seva experiència com a treballador en una pime li avala per defensar-les i criticar la morositat que sofreixen: "Quan et donen una hòstia a la política és com quan vas a buscar un pagaré de 120 dies i et donen un de 40".

ANTONI CAÑETE

Cañete ha agraït a ERC el treball i interlocució amb la patronal i ha retret que "des de la comoditat de molts despatxos hi ha hagut una demonització de l'empresari en general".

"Moltes vegades és un discurs populista que no parla de la gent que aixeca la persiana", ha considerat i ha elogiat la proposta d'ERC sobre la morositat.