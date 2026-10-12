Rufián defensa una col·laboració "real" entre les esquerres i evita criticar els Comuns

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC en el Congrés i cap de llista dels republicans per a les eleccions del 29N, Gabriel Rufián, ha assegurat que intentarà que hi hagi una "col·laboració entre les esquerres sobiranistes i espanyoles real fins al final".
Ho ha manifestat aquest dilluns en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, després que els Comuns l'acusessin de fer "tot el possible" per dividir l'esquerra alternativa després de l'acord entre Podem i ERC, que implica que el partit morat contribuirà a la candidatura dels republicans i que Rufián farà equip en campanya amb l'exministra Irene Montero.
Rufián ha dit que no contribuirà al que ha titllat de serial turc: "Jo no criticaré per moltes ganes que tingui ningú (per molt desgast que suposi)".
Sobre la seva decisió de concórrer a les eleccions generals com a número 1 d'ERC i no del Frente Amplio, Rufián ha aclarit que "això mai va anar de canviar-li el nom a una cosa que ja existia i ja està".
Ha afegit que tot el que es publiqui o es digui diferent al manifestat és "simplement mentida" i que hi ha temps, en referència a la col·laboració entre les esquerres, a les quals ha retret que, si es filtra menys per guanyar el relat del dia i es treballa més per guanyar de debò, es pot.