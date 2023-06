Rufián critica l'exclusió d'Irene Montero a Sumar: "No l'han vetada, l'han venuda"

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha criticat l'exclusió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, de les llistes electorals de Sumar, per després proclamar que no es pot frenar la dreta i la ultradreta sent una esquerra de "mentida".

Així ho ha indicat en un article a 'Publico', titulat 'No l'han vetada, l'han venuda', i en el qual assegura que amb la seva absència al Congrés "guanyen els feixistes que la van insultar davant de casa durant mesos", i que "fa més mal la deslleialtat que la lluita".

"A Irene Montero no l'han vetada, a Irene Montero l'han venuda. L'han venuda per la promesa d'una salvació que no arribarà. Ningú l'independentisme basc i català ho sap. No hi ha plató, editorial, finançament, ajuda o tertúlia a favor que valgui vendre la teva gent", ha etzibat.

El dirigent republicà reflexiona que la ministra d'Igualtat ha estat atacada per ser "dona, d'esquerra i per ser de classe treballadora". "Són tres classes de violència. Masclista i classista. I ho dic i ho escric per als qui no ho poden dir i escriure. I també perquè hi ha qui és dels teus sense sigles ni banderes", ha aprofundit.