MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat d'ERC en les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha reiterat aquest divendres que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va estar "mal assessorat" en el cara a cara amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el qual considera que es "va menjar" Sánchez en el debat.
Rufián ha assenyalat que "dubta" que Sánchez no estigués ben preparat perquè "és un bon parlamentari" i "es prepara molt les intervencions", per la qual cosa ha deduït que "estava mal assessorat".
"Una persona --en referència al candidat del PSOE-- que considerava que havia de callar, que havia d'estar a la defensiva, que fins i tot havia de deixar parlar o preguntar segons quines mentides o falsedats a Feijóo, em va semblar que va ser una mala cosa", ha delcarat en una entrevista a RNE, que ha recollit Europa Press.
Rufián ha indicat que el candidat del PP "va fer de tertulià" sense aportar "absolutament gairebé cap solució", i ha retret el fet que després, des de la Moncloa, insistissin que Sánchez buscava el vot moderat: "Quan ets tan inactiu en un debat, t'equivoques", ha resumit, alhora que ha reconegut que és "molt difícil" reaccionar en aquest tipus de debats. "Però haig de ser sincer: Feijóo es va menjar Sánchez", ha apuntat.