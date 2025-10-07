Rufián considera un "honor" que el jutge Peinado li demani 70.000 euros per injúries

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera "gairebé un honor" que el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga Begoña Gómez, dona del president del Govern central, hagi presentat una demanda en contra seu per injúries i li exigeixi 70.000 euros.
"Què hi farem. Jo em dedico al que em dedico, i si no molestés o emprenyés, no estaria fent bé la meva feina", ha respost Rufián als passadissos del Congrés, preguntat sobre com havia rebut la demanda.
El magistrat Peinado fonamenta la demanda en almenys dues declaracions de Rufián, el qual acusa d'un delicte d'injúries per haver insinuat que treballa per al PP i de prevaricar en el cas que afecta Begoña Gómez.
"Ni em queixaré, ni deixaré de fer-ho, ja està", ha resolt Rufián. És més, el diputat independentista ha arribat a dir que el fet que un jutge com Juan Carlos Peinado el denunciï per intentar-lo fer callar, li sembla "gairebé un honor".