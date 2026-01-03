Rufián cafilifca de "agressió" el bombardeig d'EUA sobre Veneçuela i assegura que la detenció de Madur un "segrest"

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dissabte que el bombardeig d'Estats Units sobre Veneçuela "no és una guerra, és una agressió", i ha advertit que detenir al president d'aquest país, Nicolás Maduro, "no és un arrest, és un segrest".
En un missatge difós a la xarxa social 'X', Rufián ha assenyalat que "els qui et van mentir amb l'Iraq, amb la crisi, amb les preferents, amb el rescat a la banca, amb el Prestige, amb el Yak-42, amb el Metro de València, amb l'Alvia de Galícia, amb les 7.291 persones abandonades en les residències de Madrid, amb la DANA i amb els incendis" tornen ara a fer-ho.
"Ho dic perquè la pel·lícula serà aquesta i és mentida", ha conclòs el portaveu d'Esquerra.