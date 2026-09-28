Rufián avisa que el problema de l'habitatge "està arrasant l'esquerra" i veu inacció del PSOE

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit que l'habitatge és un problema prioritari que "ja està arrasant l'esquerra" i ha qüestionat la posició del PSOE, acusant-lo de "covardia social" i de "bloquejar" les propostes en aquesta matèria.
En una entrevista a 'Salvados' de la Sexta, diversos ciutadans han debatut sobre temes d'actualitat, com la unitat de les esquerres o els problemes socials més rellevants, com l'habitatge i la migració.
Rufián ha afirmat que l'habitatge és el principal assumpte de la política. "Res del que hem fet, res del que ha fet aquest govern, per molt bé que estigui, i hi ha hagut coses molt bones, no servirà si no soluciones el tema de l'habitatge", ha dit el diputat d'ERC. "L'habitatge, de fet, ja està arrasant l'esquerra", ha afegit.
Per a ell, la solució passa per augmentar els impostos als qui "tinguin pisos buits per la cara" o posar topall als preus dels lloguers. I ha recordat que diversos grups parlamentaris han presentat ja una proposta en el Congrés perquè augmentin els impostos a partir del tercer habitatge.
No obstant això, ha assenyalat al PSOE per "bloquejar" aquestes propostes, l'ha acusat d'optar sempre per "la pitjor opció" i ha avisat al president Pedro Sánchez que anirà "fora" per "covardia en el social".
"És un partit que, cada vegada que pot escollir, escull la pitjor opció (...) Cada vegada que ha pogut escollir entre un inquilí precari que no pot pagar, ja no només un pis, sinó una habitació, i un gran propietari, ha escollit el gran propietari", ha exemplificat.
Per a ell, el PSOE "té por al poder" i, encara que és a la Moncloa, "no mana", sinó que està sent "disciplinat" per una "part de l'Estat". Per això, els ha reptat a fer els canvis necessaris en habitatge mitjançant un reial decret del Consell de Ministres.
També creu que el problema de l'habitatge resideix en els qui hi especulen: "Hi ha estrangers que compren 40, 50, 60 pisos i els lloguen a 1.500 'pavos' al mes (...) La minoria perillosa, el migrant perillós és aquest".
"Hi ha un moment en què tu has de limitar; no pot ser el salvatgisme o la llei del més fort o de la selva que aquí cada mes es pugi el lloguer per la cara. Jo crec que això es pot topar i de fet hi ha experiències en alguns països en què s'ha fet", ha argumentat.
ULTRADRETA I UNITAT D'ESQUERRA
Preguntat per la seva proposta d'agrupar l'esquerra i si estaria disposat a ser la cara visible d'una llista unitària, ha contestat que no es veu "més enllà" de Catalunya: "Seria falsejar-me a mi mateix".
Però ha obert la porta a acords amb partits com Podem, ha considerat que a Catalunya sí es pot fer "aquest front" d'esquerres i ha insistit: l'objectiu és "no putejar-nos entre nosaltres" i "no robar-nos vot". Per això ha dit que, si no aconsegueixen posar-se d'acord, "ens mereixem que ens arrasin".
A més, ha assegurat que Catalunya en les properes eleccions afronta una situació on partits com Vox o Aliança Catalana podrien guanyar força.
"Catalunya amb això està en un dilema que o pot enorgullir o pot avergonyir. I jo aposto perquè Catalunya inspiri, i que sí, que siguem capaços de fer un front aquí, que pugui ajudar la resta", ha plantejat.